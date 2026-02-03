Spagna | Musk ' Sanchez tiranno e traditore' a causa restrizioni sui social media

Elon Musk non le manda a dire. Dopo l’annuncio del governo spagnolo di vietare l’accesso ai social media ai minori di 16 anni, Musk è sceso in campo e ha definito il primo ministro Pedro Sanchez un “tiranno e traditore”. L’imprenditore ha criticato duramente le nuove restrizioni, che considera un attacco alla libertà di scelta dei giovani e un passo verso il controllo eccessivo. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, mentre in Spagna si prepara il dibattito sulla regolamentazione dei social.

Washington, 3 feb. (AdnkronosAfp) - Elon Musk, ha attaccato il primo ministro Pedro Sanchez dopo che il leader spagnolo ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni e altre restrizioni. "E' un tiranno e un traditore del popolo spagnolo", ha scritto Musk su X.

