RietiLife supera i 100.000 follower | social media come ponte tra comunità e informazione locale

RietiLife ha raggiunto i 100.000 follower sui social media. La pagina si conferma un punto di riferimento per la comunità locale, usata come strumento per condividere notizie e eventi del territorio. La crescita mostra come i social siano diventati un canale diretto tra cittadini e realtà di Rieti.

Rieti si connette e cresce attraverso i social media, superando la soglia dei 100.000 follower sui propri canali digitali. Un traguardo significativo per, la testata giornalistica locale che da anni informa i cittadini sulle dinamiche della provincia e non solo, e che testimonia un rapporto sempre più stretto tra la comunità e il mondo dell'informazione online. La notizia, resa pubblica oggi, 8 febbraio 2026, sottolinea l'importanza dei nuovi strumenti di comunicazione nella diffusione di notizie e nella creazione di un dialogo costante con il pubblico. L'informazione locale, tradizionalmente legata ai media cartacei e alle trasmissioni radio-televisive, ha trovato nei social network un alleato prezioso per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

