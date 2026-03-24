Iran missili dell’Idf su Teheran Media | Nominato il successore di Larijani | è l’ex comandante Zolghadr – La diretta

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait. Secondo un think tank israeliano, l’Iran ha iniziato la guerra con circa 2. 🔗 Leggi su Open.online

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