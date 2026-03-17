Iran Idf | Uccisi capo sicurezza Larijani e comandante Soleimani

L’esercito israeliano ha comunicato di aver ucciso il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani in Iran. La notizia riguarda due figure di rilievo nel settore militare e di sicurezza del paese. Gli episodi sono avvenuti in Iran e sono stati annunciati ufficialmente dall’Idf. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze degli attacchi.

La guerra in Iran. L’esercito israeliano annuncia: uccisi il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani. Il direttore dell’antiterrorismo degli Stati Uniti lascia per protesta. Trump commentando le dimissioni di Joe Kent ha sottolineato: “Era un bravo ragazzo ma molto debole sulla sicurezza”. Servizio di Massimiliano Cochi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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