Altro che guerra lampo. Siamo sull’orlo di qualcosa che assomiglia pericolosamente all’abisso nucleare. A dirlo, in un’intervista concessa a La Stampa, è l’islamologo Gilles Kepel, politologo e arabista francese, professore alla PSL (Università di Parigi - Scienze e Lettere). “Fare un pronostico è ancora difficile”, avverte. Ma il punto è un altro: “siamo al parossismo”, una crisi acuta giunta al culmine, con attacchi incrociati su Natanz e Dimona e un rischio escalation che sfugge di mano. Nessuno ha più il pieno controllo, nemmeno Donald Trump, che “non può più uscire dal conflitto dichiarando di aver messo a tappeto la repubblica islamica”, perché la risposta iraniana “era ed è potente”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, Gilles Kepel: "La fase Hiroshima si avvicina", l'ombra del dramma nucleare

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