Rete della Pace di Bergamo | la fine del New Start e il ritorno dell’ombra nucleare

Questa mattina si è appreso che il trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia, il New START, scadrà ufficialmente giovedì 5 febbraio. Nessun segnale di rinnovo, e ora si riaccendono le preoccupazioni per un possibile ritorno dell’ombra nucleare. Entrambi i paesi non hanno ancora preso decisioni chiare, e la tensione tra le due potenze resta alta. La fine dell’accordo mette in discussione gli sforzi di controllo e potrebbe riaccendere il rischio di una corsa agli armamenti.

Giovedì 5 febbraio scade il trattato New START, l’ultimo grande accordo di controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia. Con la sua fine si chiude una stagione iniziata durante la Guerra Fredda, nella quale il dialogo sul disarmo ha rappresentato uno dei pochi ambiti di cooperazione stabile tra le due superpotenze. La scadenza del trattato avviene senza clamore politico, ma le sue conseguenze rischiano di essere profonde e durature, soprattutto per l’Europa e per l’Italia. Entrato in vigore nel 2011 e prorogato nel 2021, il New START limitava a 1.550 il numero di testate nucleari strategiche schierate da ciascun paese e prevedeva scambi di dati, notifiche e ispezioni reciproche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

