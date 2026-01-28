Fase finale dei lavori al cavalcavia di Casteldebole | la riapertura si avvicina

Questa mattina, a Bologna, sono ripresi i lavori finali sul cavalcavia di via Casteldebole. Dopo un anno di chiusura, i tecnici hanno iniziato le operazioni di sistemazione, puntando a riaprire la strada nel più breve tempo possibile. La struttura, che presentava evidenti segni di usura, sta ora ricevendo le ultime verifiche e interventi necessari per garantire la sicurezza di chi la attraversa.

A Bologna è iniziata lunedì l'ultima fase dei lavori al cavalcaferrovia di via Casteldebole, chiuso da un anno a causa delle condizioni rovinate e precarie della struttura. Il Comune fa sapere che il ripristino si avvia verso la conclusione. Le operazioni in particolare hanno riguardato il lato di viale Salvemini, e prevedono la demolizione della scarpata che affaccia sulla linea ferroviaria e la successiva ricostruzione con la tecnica delle terre armate. A inizio 2025 la carreggiata era stata ristretta e il ponte aperto solamente per chi viaggiava verso Casteldebole (con limitazioni ai mezzi pesanti).🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Questa mattina sono ripresi i lavori sul cavalcavia di via Casteldebole, gravemente danneggiato dall’alluvione.

