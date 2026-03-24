In una dichiarazione recente, un rappresentante della comunità iraniana ha affermato che il gruppo vive in uno stato di isolamento totale, definendo la situazione come

(LaPresse) In questa fase di conflitto in Medioriente “stiamo vivendo con la consapevolezza che esistono dei rischi, ma anche con una ragionevole tranquillità: la zona della comunità ebraica è protetta e il governo e il ministero dell’Interno si adoperano in ogni modo per garantire agli ebrei una vita il più possibile ordinaria. Anche se non è del tutto tale, perché viviamo blindati. Percepiamo un’intolleranza e manifestazioni di odio inconsulte che davvero non vedevamo da decenni, e che avvertiamo oggi”. Così il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, parlando della guerra in Iran a margine della cerimonia di commemorazione dell’82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Fadlun: “La nostra comunità vive blindata”

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