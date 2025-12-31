Michela Morutto condivide la storia del marito Paolo, affetto da Alzheimer precoce a soli 40 anni. La loro esperienza ha ispirato un libro, uno spettacolo teatrale e ora un progetto solidale con Edoardo Leo, con l'obiettivo di offrire speranza e supporto a chi affronta situazioni simili. Una testimonianza sincera che evidenzia l'importanza di condividere e sensibilizzare sulla malattia in giovane età.

Paolo Piccoli, a poco più di 40 anni, ha scoperto di essere affetto da questa malattia. La storia sua e della sua famiglia è diventata libro, spettacolo teatroale e ora filo: Per te con Edoardo Leo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michela Morutto e l'Alzheimer precoce del marito: «Paolo ha sempre voluto mettere a disposizione la nostra storia per infondere speranza in chi vive la nostra stessa situazione»

Leggi anche: Michela Morutto e l'Alzheimer precoce del marito: «Paolo ha sempre voluto mettere a disposizione la nostra storia per infondere speranza in chi vive la nostra stessa situazione»

Leggi anche: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità», il saluto social di The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Io, lui e l’Alzheimer: la mia vita oltre il film - Il regista Alessandro Aronadio l'ha raccontata sul grande schermo come una caregiver sincera e auto ironica. vita.it

Chi è Mattia Piccoli, che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato: la sua storia ha ispirato il film Per Te - Ci sono lui, suo fratello Andrea, 12 anni, e papà Paolo, quando ancora non era malato di Alzheimer precoce, una forma ... vanityfair.it

Domani a Roma e poi sabato a Ceccano con Michela Morutto - facebook.com facebook