Dopo la pandemia e l'invasione militare in un paese vicino, si torna a discutere delle sfide energetiche nazionali. Un rappresentante dell’autorità di regolamentazione ha affermato che il raddoppio dei costi del gas evidenzia la necessità di aumentare l’autonomia energetica, altrimenti si rimane sempre esposti a crisi improvvise. La questione riguarda principalmente la sicurezza di approvvigionamento e i rischi di dipendenza da fornitori esteri.

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti" dopo il Covid, la guerra in Ucraina e adesso in Medio Oriente che "se non diventiamo autonomi nell'energia avremo sempre una guerra, sempre una pandemia, sempre uno scombussolamento politico che ci porterà ad avere situazioni come quella di oggi" con il prezzo del gas attualmente a circa "57 euromwh, mentre prima della guerra era a 27-28 euro". Così all'Adnkronos il presidente dell'Arera Nicola Dell'Acqua, a margine dell'Assemblea Arte, l'associazione dei reseller e trader energetici. "Compito di Arera è regolare - scandisce - compito delle istituzioni è capire che avremo sempre situazioni di questo genere” se l'Italia non diventa autonoma sotto il profilo energetico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Dell'Acqua (Arera): "Raddoppio gas, autonomia energetica o sempre esposti a crisi"

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