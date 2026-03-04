Costa | la crisi iraniana rafforza l’urgenza dell’autonomia energetica europea

La crisi in Iran ha portato all’attenzione dell’Europa sulla sua dipendenza energetica, con diversi paesi come Italia, Grecia, Spagna, Polonia e Belgio che si affidano allo Stretto di Hormuz per importazioni e raffinazione di petrolio. Questa situazione evidenzia la vulnerabilità della rete energetica europea e la necessità di trovare alternative per garantire l’approvvigionamento.

Roma, 4 marzo 2026 – Molti Paesi europei come Italia, Grecia, Spagna, Polonia e Belgio dipendono dallo Stretto di Hormuz per le importazioni o la raffinazione. “Contrariamente agli Stati Uniti, l’Europa è un importatore di combustibili fossili. La crisi in corso in Medio Oriente mostra ancora una volta quanto sia vitale per l’Europa diventare più indipendente”, ha affermato Costa. Secondo il presidente del Consiglio europeo, “la guerra in Iran ha rivelato un nuovo livello di instabilità e sconvolgimento dell’ordine internazionale: l’Europa deve rispondere con determinazione”. Per questo motivo, ha aggiunto Costa, la transizione energetica “rimane la migliore strategia a lungo termine per raggiungere autonomia strategica e prezzi più bassi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mosca e Teheran: come la crisi iraniana riscrive energia, sanzioni e potere nel cuore dell’EurasiaLa relazione tra Russia e Iran viene spesso descritta come un asse ideologico anti-occidentale.

Monaco 2026, vi racconto il nodo industriale dell’autonomia strategica europeaLa partita decisiva non si gioca sulle dichiarazioni, ma sulla capacità di trasformare governance industriale e cooperazione transatlantica in...

Contenuti utili per approfondire Costa la crisi iraniana rafforza....

Temi più discussi: Crisi in Iran, si impenna il prezzo del petrolio; Guerra Iran-Usa, quanto può durare la crisi? Per gli analisti meno del previsto (perché Cina e Usa hanno fretta); Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; La crisi in Iran affonda le Borse: Milano perde lo 3,92%.

Aumento benzina: quanto ci costa davvero la crisi in Iran?Aumento benzina: quanto ci costa davvero la crisi in Iran? Scopri i dettagli sugli effettivi rincari nei listini dei carburanti. sicurauto.it

Guerra Iran-Usa, quanto può durare la crisi? Per gli analisti meno del previsto (perché Cina e Usa hanno fretta)Le Borse sembrano aver accusato il colpo. I timori di una escalation hanno zavorrato i listini, quelli europei soprattutto. Nell'incertezza, sembrano aver detto i mercati, meglio ... ilmessaggero.it

Un pieno di gasolio costa 5 euro in più https://cityne.ws/qifQC facebook

#meteo #FVG Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla pianura e sulla costa, specie occidentale, saranno possibili locali nebbie notturne, che localmente potrebbero persistere anche in mattinata. x.com