A partire dal 1° gennaio 2026, Arera ha aumentato la soglia Isee necessaria per accedere ai bonus sociali relativi a luce, gas, acqua e rifiuti. Questa modifica influisce sulle condizioni di accesso a queste agevolazioni, che sono rivolte alle famiglie con reddito più basso. È importante conoscere i nuovi requisiti per valutare eventuali benefici e aggiornamenti nelle modalità di richiesta.

Dal 1° gennaio 2026 aumenta la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali su luce, gas, acqua e rifiuti. Tra i primi provvedimenti adottati dal nuovo Collegio, Arera ha aggiornato i valori che consentono alle famiglie in condizioni di disagio economico di beneficiare delle agevolazioni tariffarie automatiche. Come cambiano i bonus luce, gas, acqua e rifiuti. La nuova soglia Isee sale da 9.530 euro a 9.796 euro, mentre resta invariata a 20.000 euro per le famiglie numerose (cioè quelle con almeno 4 figli a carico). L’aggiornamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. L’innalzamento della soglia Isee è previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 e avviene con cadenza triennale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus luce, gas, acqua e rifiuti: Arera alza la soglia Isee

Bonus sociali: Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiutiL’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha stabilito che la soglia ISEE per i bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti è stata aumentata a 9.

Bollette: Arera alza la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, idrico e rifiutiL'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha aumentato la soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali relativi ai servizi di energia elettrica, acqua e rifiuti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bonus bollette 2026: requisiti ISEE e come ottenere il bonus sociale ARERA; Bonus bollette 2026, a chi spetta, requisiti e nuovo limite ISEE; Bonus Bollette 2026: Cos'è? A chi spetta? Come si ottiene?; Bonus bollette, come funziona il contributo nel 2026.

Bonus sociali, Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiutiAggiornata dagli attuali 9.530 euro la soglia Isee per le famiglie in disagio economico ... msn.com

Bonus luce, gas e acqua 2026: requisiti ISEE e importi aggiornatiPartono ufficialmente i bonus sociali 2026 per le bollette: anche per quest’anno ARERA ha annunciato l’erogazione dei sostegni alle famiglie ... casaegiardino.it

Facile.it. . Il bonus sociale per luce e gas è stato rinnovato anche per il 2026: si tratta di uno sconto sulla fornitura, applicato direttamente in bolletta. Ecco i requisiti per ottenerlo. #bolletta #bonusbolletta #bollettaluce #bollettagas #bonus #bonussociale #bonus facebook