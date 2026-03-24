Ipswich criticata per la visita di Nigel Farage

2026-03-24 13:13:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ipswich Town è stata criticata questa mattina per aver accolto il controverso leader riformista britannico Nigel Farage a Portman Road. Farage, che opera nella destra dello spettro politico britannico, ha pubblicato una serie di foto sul suo account X in cui lo si vede “firmare” per il club del Suffolk e tenere in mano una maglietta blu. Le foto erano accompagnate dalla battuta: “Non sono mai stato così cattivo nella fascia destra”. Il 61enne era ieri a Ipswich per una manifestazione riformista in vista delle elezioni locali di maggio. Un viaggio nella vicina Folkestone all’inizio della giornata, tuttavia, ha dovuto essere interrotto quando ha incontrato i manifestanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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