Factbox-Britain’s shifting political scene | defections to Nigel Farage’s Reform
Negli ultimi mesi, il panorama politico britannico ha assistito a numerosi spostamenti di figure di rilievo dal Partito Conservatore a Reform UK, guidata da Nigel Farage. Questi trasferimenti evidenziano un cambiamento nelle dinamiche politiche del Regno Unito e riflettono le nuove tendenze nel centro-destra. Analizziamo i principali sviluppi e le implicazioni di questa evoluzione.
LONDON, Jan 15 (Reuters) - Nigel Farage’s right-wing Reform UK party is benefiting from a raft of high-profile defections from the centre-right Conservative party, with R. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
