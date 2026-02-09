Acciaierie d’Italia | Ue dà il via libera a prestito ponte da 390 milioni per rilanciare produzione e posti di lavoro

La Commissione europea ha approvato un prestito di 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva. L’obiettivo è mantenere in funzione lo stabilimento e proteggere i posti di lavoro. Ora l’azienda potrà usare i fondi per rilanciare la produzione e superare le difficoltà.

La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito ponte di 390 milioni di euro destinato ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, per sostenere la continuità operativa dell’impianto e salvaguardare l’occupazione. La decisione, presa in conformità con le normative europee sugli aiuti di Stato, mira a mitigare le difficoltà finanziarie dell’azienda e a garantire la prosecuzione della produzione di acciaio, un settore strategico per l’economia italiana e europea. L’approvazione giunge in un momento cruciale per il sito industriale, che ha affrontato negli ultimi anni una complessa fase di ristrutturazione e difficoltà economiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Acciaierie d Italia Ex Ilva: via libera dell’UE al prestito italiano da 390 milioni La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito da 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Commissione Ue approva il prestito ponte da 390 mln per ex Ilva #Acciaierie-d’Italia-Ilva || La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Acciaierie d Italia Argomenti discussi: Acciaio, tutti i piani europei di Flacks con ex Ilva e British Steel; Ilva e Acciaierie d’Italia, via libera del Ministero alla trattativa con Flacks Group; Ilva, il governo spinge per un partner industriale; STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre. Ex Ilva, via libera UE al prestito ponte da 390 milioni di euroLa Commissione europea autorizza gli aiuti di Stato da 390 milioni di euro per Acciaierie d'Italia (ex Ilva): non distorce la concorrenza e aiuta il settore ... eunews.it Ex Ilva, dall’Ue 390 milioni per la continuità. Bruxelles: senza aiuti danni rilevanti per la PugliaLa Commissione europea ha autorizzato nuovi aiuti di Stato necessari a coprire i costi operativi di Acciaierie d’Italia in attesa del nuovo proprietario. Dal 20 febbraio torna operativo l’Altoforno 2 ... milanofinanza.it Il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro all'ex Ilva, ovvero Acciaierie d'Italia, è stato autorizzato dalla Commissione europea facebook Dopo Acciaierie d'Italia, Michael Flacks dice di voler acquisire un'altra azienda siderurgica in crisi: la britannica British Steel. L'obiettivo è la creazione di un grande gruppo europeo dell'acciaio. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.