Palude di Torre Flavia ordinanza del Comune di Cerveteri per proteggere il Fratino e l’avifauna

Il Comune di Cerveteri ha firmato un’ordinanza per tutelare il Fratino e altre specie di uccelli che si riproducono nella Zona di Protezione Speciale della Palude di Torre Flavia. La misura interessa il tratto di litorale compreso nel Monumento Naturale e mira a salvaguardare gli habitat degli uccelli durante il periodo di nidificazione. La normativa è stata adottata in via preventiva.

Cerveteri, 16 marzo 2026 – Il Comune di Cerveteri ha emanato una nuova ordinanza a tutela del Fratino e delle altre specie di avifauna protetta che nidificano lungo il litorale della Zona di Protezione Speciale che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Il provvedimento, firmato dal sindaco Elena Maria Gubetti, sarà in vigore dal 18 marzo al 31 luglio 2026, periodo cruciale per la deposizione delle uova e la crescita dei piccoli del Fratino (Charadrius alexandrinus), specie particolarmente protetta e considerata a rischio di estinzione in Italia. L’ordinanza dispone una serie di divieti lungo l’arenile e le dune della ZPS, nel tratto compreso a partire dallo stabilimento “Da Ezio La Torretta” in direzione sud verso Ladispoli, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per la nidificazione degli uccelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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