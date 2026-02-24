Palude di Torre Flavia mareggiate devastano la spiaggia | Gubetti chiede interventi urgenti alla Regione

La mareggiata intensa di questa settimana ha causato ingenti danni alla spiaggia della Palude di Torre Flavia, portando via interi tratti di spiaggia e danneggiando le dune. Gubetti richiede interventi immediati alla Regione per prevenire ulteriori distruzioni. La furia del mare mette a rischio le aree più vulnerabili e preoccupa residenti e operatori turistici, che temono ripercussioni sulla stagione balneare. La situazione resta critica e si cerca una risposta tempestiva.

Cerveteri, 24 febbraio 2026 – La forza del mare torna a colpire la costa a nord di Roma e mette in allarme uno dei tratti più preziosi del litorale laziale. Le violentissime mareggiate degli ultimi giorni hanno devastato la spiaggia antistante la Palude di Torre Flavia, monumento naturale che attraversa i comuni di Cerveteri e Ladispoli, lasciando l’area umida esposta e senza la barriera naturale che, finora, ne attenuava l’impatto. Già nelle scorse settimane alcune associazioni ambientaliste avevano lanciato l’allarme. Ora l’emergenza entra ufficialmente nell’agenda istituzionale con l’intervento della sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che si è recata in Regione per incontrare l’assessore al Demanio Fabrizio Ghera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

