Lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata | ferito un vigile del fuoco

Un petardo ha causato un incendio sulla scarpata, ferendo un vigile del fuoco intervenuto per contenere il rogo. Nonostante gli appelli e gli incidenti recenti nel Tirolo austriaco, alcuni continuano a utilizzare petardi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’ambiente. È importante rispettare le normative per prevenire eventi dannosi e garantire la sicurezza di tutti.

Deciso il divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio, l'ordinanza - Il provvedimento del Comune di Pescara vieta i "botti" di Capodanno in tutto il territorio come richiesto dalle associazioni animaliste ... ilpescara.it

Capodanno degli eccessi: nella notte 61 roghi in Liguria di cui 50 a Genova, diversi feriti per lo scoppio di petardi tra cui un bambino e 20 ricoverati per abuso di alcol - Genova – Tre persone ferite alle mani di cui due in maniera piuttosto grave per lo scoppio di petardi ma anche una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco per gli incendi provocati dai fuochi d ... ilsecoloxix.it

La scoperta in un condominio dopo lo scoppio di un petardo - facebook.com facebook

DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI PER IL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 01 GENNAIO 2026 COMPRESO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.