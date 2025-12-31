Lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata | ferito un vigile del fuoco

Un petardo ha causato un incendio sulla scarpata, ferendo un vigile del fuoco intervenuto per contenere il rogo. Nonostante gli appelli e gli incidenti recenti nel Tirolo austriaco, alcuni continuano a utilizzare petardi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’ambiente. È importante rispettare le normative per prevenire eventi dannosi e garantire la sicurezza di tutti.

I ripetuti appelli e quanto accaduto nelle scorse ore al di là dal confine, nel Tirolo austriaco, pare non facciano desistere coloro che decidono di passare il tempo scoppiando petardi. Un divertimento innocuo, potrebbe obiettare qualcuno; quanto successo intorno all’1:35 di oggi, mercoledì 31. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata ferito un vigile del fuoco

