Provinciale 57 interventi urgenti

La strada provinciale 57 ha bisogno di interventi urgenti. La situazione resta sotto osservazione, ma ancora nessuna azione concreta è stata avviata. La sicurezza degli automobilisti e dei pedoni resta a rischio, e molti si chiedono quanto tempo dovranno aspettare prima di vedere lavori reali sulla strada. La discussione tra le autorità locali si concentra sul come intervenire rapidamente per evitare incidenti.

"Siamo costretti ad aspettare che si verifichi l'irreparabile per intervenire?". La sicurezza stradale torna al centro dell'attenzione politica cittadina. A sollevare la questione è il consigliere di Fratelli d'Italia, Roberto Badolato, che punta il dito sulle condizioni di viabilità presenti nel territorio. Questa volta si tratta della Strada Provinciale 57, in particolare del tratto che dalla rotonda della frazione di Portoverrara conduce verso le valli e le Oasi Trava. Secondo Badolato, "da tempo il tratto stradale presenta una forte situazione di degrado", con numerose buche e avvallamenti che rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti.

