Interventi urgenti | Via Tasso pianifica lavori a cinque ponti

Nei prossimi mesi, via Tasso vedrà una serie di lavori urgenti sui cinque ponti della zona. La giunta ha approvato il documento di indirizzo per la progettazione dei sovrappassi a Gorlago, Caravaggio, Cividate e Ponte San Pietro. Si tratta di interventi necessari per mettere in sicurezza le infrastrutture e migliorare il traffico locale. Ora si passa alla fase di studio e progettazione, che darà il via ai lavori concreti.

LE OPERE. Ok al Documento di indirizzo alla progettazione per i sovrappassi a Gorlago, Caravaggio (lungo le provinciali 121 e 185), Cividate e Ponte San Pietro. Oltre 919mila euro tra fondi regionali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per riqualificare i sovrappassi ferroviari sulle strade provinciali bergamasche, rendendoli più sicuri, efficienti e resistenti all'usura del tempo. Eventualmente anche implementando nuove tecnologie o sistemi di monitoraggio per la gestione del traffico, la raccolta di dati strutturali o il controllo delle condizioni del ponte. È quanto punta a fare la Provincia di Bergamo, che nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) redatto dal servizio Ponti e gallerie ha individuato in particolare cinque strutture da mettere a posto.

