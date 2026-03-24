Schira su X: "Anche la Roma su di lui. Attualmente è al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronto ad attivare la clausola di riacquisto (8 milioni di euro).” Db Torino 18102025 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Giovanni Manna Il cambio di rotta del Napoli è abbastanza palese: da Giovane ad Alisson Santos, a profili futuribili come Rao, Baridò e Milton Pereyra. Svecchiamento e scouting.il club azzurro sembra voler ritornare ai pilastri che l’hanno reso grande. In tal senso, Manna ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 del Salisburgo. “Napoli e Roma stanno monitorando il giovane esterno Kerim Alajbegovic (classe 2007). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli prosegue la sua opera di svecchiamento: seguito il 2007 Alajbegovi?, ala del Salisburgo

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La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Cilea di Napoli prosegue con uno degli interpreti più amati e versatili del panorama artistico italiano. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #arte #carlobuccirosso #cultura #lerbadelvicinoèsemprepiùverde #n facebook

Il #Napoli prosegue la marcia verso il posto #Champions provando a puntare il secondo posto. Dal mercato di gennaio la classe di #Alisson, mentre dall'infermeria il graditissimo ritorno di Anguissa e De Bruyne. Oltre a Santos, è andato in gol l'unico azzurro a x.com