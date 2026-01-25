Roma spunta Alajbegovi? | contatti avviati per l’ala del Salisburgo

La Roma ha iniziato a monitorare Kerim Alajbegovi?, esterno offensivo del Salisburgo, nel quadro delle possibili operazioni di mercato. Nei giorni recenti sono stati avviati contatti preliminari, segnali di un interesse concreto da parte dei giallorossi. La trattativa potrebbe evolversi nel prossimo futuro, mentre la società valuta le opzioni per rafforzare il reparto offensivo.

La Roma apre un nuovo fronte di mercato. Nelle ultime ore Kerim Alajbegovi? è entrato nel radar giallorosso: l’esterno offensivo del Salisburgo è oggetto di valutazioni e i primi segnali sono concreti. Sul classe bosniaco si registra movimento reale. Oltre alla Roma, hanno manifestato interesse anche Lazio e Inter, con contatti già avviati. Il giocatore è considerato pronto al salto e una possibile uscita entro fine gennaio non è esclusa. Profilo rapido, esterno puro, Alajbegovi? rappresenta un’opzione che i giallorossi stanno monitorando con attenzione in questa fase finale della finestra invernale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

