Formazioni ufficiali Inter U23 Dolomiti Bellunesi | le scelte dei due tecnici per la gara di Serie C

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter U23 Dolomiti Bellunesi, le decisioni definitive degli allenatori per il match di Serie C. Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida valevole per il campionato di Serie C. La selezione Under 23 della Beneamata, guidata da Stefano Vecchi, scende in campo all’U-Power Stadium di Monza con l’obiettivo di conquistare tre punti pesanti tra le mura amiche. Di fronte ci sono i Dolomiti Bellunesi, formazione solida e organizzata affidata all’esperienza di Bonatti. Nelle file dei padroni di casa, gli occhi sono puntati su Luka Topalovic, il fantasista sloveno dotato di grande visione di gioco, e sulla vena realizzativa di Antonino La Gumina, attaccante esperto arrivato per dare peso ed esperienza al reparto offensivo dei ragazzi di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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