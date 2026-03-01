Dimarco, terzino dell'Inter, si è affermato come uno dei giocatori chiave della squadra nerazzurra. La sua presenza in campo viene spesso sottolineata per le prestazioni di alto livello, che contribuiscono alle vittorie della formazione. La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alle sue recenti prestazioni, sottolineando il suo ruolo nel prosieguo della stagione.

Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Genoa, Dimarco è diventato un fattore: il terzino tra i pilastri della squadra nerazzurra. Se arrivasse lo Scudetto…

Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu(Adnkronos) – L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed...

Sacchi: “Milan, puoi giocarti lo Scudetto fino in fondo. Se arrivasse un attaccante …”Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato Torino-Milan 2-3 - 'Monday Night' della 14^...

Aggiornamenti e notizie su Inter Genoa.

Temi più discussi: Serie A: Dimarco e Calhanoglu stendono il Genoa, l'Inter vola a +13 sul Milan; Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu; Inter-Genoa è anche Dimarco-Martin, sfida tra mancini creatori di palle-gol; L'Inter con Dimarco e un rigore di Calhanoglu batte 2-0 il Genoa: 8ª vittoria consecutiva e +13 sul Milan.

Il Gazzettino: Riecco l'Inter! Doppietta al Genoa con Dimarco e CalhanogluNella prima pagina odierna de Il Gazzettino, lo spazio dedicato al calcio è limitato a un richiamo in alto e riguarda la Serie A. Il titolo scelto. tuttomercatoweb.com

Inter-Genoa 2-0, gol e highlights: la decidono Dimarco e Calhanoglu (rigore)La squadra di Chivu si getta alle spalle l’eliminazione della Champions rispondendo in campionato con una vittoria convincente sul Genoa. I nerazzurri giocano un primo tempo di dominio ma trovano il g ... sport.sky.it

De Rossi in conferenza stampa post Inter - Genoa: “È difficile essere soddisfatti quanto meriti di perdere, ma ci sono degli spunti positivi. La squadra è rimasta in partita contro una squadra molto più forte di noi. Abbiamo preso il rigore quando stavamo mettend - facebook.com facebook

Ospite d’eccezione a San Siro per Inter-Genoa #Calcio #ShortTrack #Fontana #SanSiro x.com