Hakan Calhanoglu dell'Inter si è infortunato, con un'assenza prevista di circa venti giorni. Il centrocampista turco sarà indisponibile anche nelle prossime sfide decisive in Champions League. Questo infortunio rappresenta un banco di prova per la squadra, che dovrà affrontare un periodo intenso di partite senza uno dei suoi elementi chiave. La sua assenza potrebbe influire sulle strategie dell’Inter nelle prossime settimane.

Stop di circa venti giorni. Non pochi in un momento in cui il calendario è intenso e ricco di partite. L’ Inter e Cristian Chivu perdono Hakan Calhanoglu. Il turco aveva abbandonato il campo nel secondo tempo della sfida contro il Napoli per un problema al polpaccio e a distanza di due giorni ha svolto gli accertamenti del caso: “Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infortunio Calhanoglu, il turco si deve fermare: l’Inter lo perde anche per le sfide decisive in Champions

