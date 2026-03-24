Intensificati i controlli della polizia stradale | fioccano multe

Negli ultimi tempi, la polizia stradale ha aumentato le attività di controllo sulle principali vie di comunicazione nazionali. Durante queste operazioni sono state elevate numerose sanzioni amministrative a automobilisti e motociclisti, e sono stati effettuati anche alcuni arresti. I controlli hanno riguardato vari aspetti della circolazione stradale e sono stati condotti in diverse aree del territorio.

Lotta all'alta velocità e non solo. Il bilancio delle operazioni delle ultime settimane sul territorio Diverse multe e anche qualche arresto. È il bilancio dei controlli che la polizia stradale ha intensificato nel corso delle ultime settimane sulle principali arterie nazionali, e che - sottolineano - hanno dato “risultati rilevanti su più fronti”. Tra gli interventi, quello del 13 marzo, nei pressi di Castiglione dei Pepoli, dove le pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio hanno fermato un’auto di grossa cilindrata con targa segnalata per un provvedimento di pignoramento. A bordo due cittadini stranieri, entrambi con precedenti. Durante la perquisizione, il conducente, un 39enne, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi, materiale per il confezionamento, circa 2. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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