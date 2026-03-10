Controlli della polizia a Randazzo e Castiglione fioccano le sanzioni

La polizia ha effettuato controlli straordinari nei comuni di Randazzo e Castiglione di Sicilia, durante i quali sono state comminate numerose sanzioni. Le operazioni hanno coinvolto diversi punti strategici del territorio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme vigenti. Le verifiche hanno portato al rilascio di multe a varie persone e veicoli.

Sono state identificate 83 persone, di cui 12 già note alle forze di polizia, e sono stati controllati 37 veicoli, tra auto e scooter, contestando diverse sanzioni agli indisciplinati alla guida La polizia ha svolto un’attività di controllo straordinario nel territorio dei comuni di Castiglione di Sicilia e Randazzo. In più punti strategici, a cominciare dalle zone con maggiore densità veicolare, sono stati istituiti posti di controllo per monitorare le condotte di automobilisti e motociclisti e contrastare eventuali violazioni del Codice della Strada. Sono state identificate 83 persone, di cui 12 già note alle forze di polizia, e sono stati controllati 37 veicoli, tra auto e scooter, contestando diverse sanzioni agli indisciplinati alla guida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

