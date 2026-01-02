Piancavallo controlli intensificati e multe agli sciatori

Durante le festività di fine anno, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli nelle zone montane e pedemontane del Pordenonese, con particolare attenzione alla notte di Capodanno. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti e prevenire comportamenti irregolari sugli sci, con sanzioni e multe per chi viola le norme vigenti. Un intervento volto a promuovere un periodo di festa sicuro e responsabile nelle aree di montagna.

Durante le festività di fine anno, con particolare attenzione alla notte di Capodanno, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree montane e pedemontane del Pordenonese. L'attività, coordinata dalla Compagnia di Sacile, ha previsto il sorvolo in elicottero delle zone di Aviano, San.

