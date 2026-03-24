Intensa ondata di freddo con neve a bassa quota venti forti e gelate tardive

Anche il meteo a Bergamo prevede un rigurgito d’inverno. Edoardo Ferrara, di 3bmeteo.com, annuncia un’intensa perturbazione fredda dal Nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi. “Sarà responsabile di una fase di freddo tardivo con rischio gelate e neve a quote collinari se non a tratti persino fin verso la pianura – dichiara il meteorologo -. Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi”. Ferrara avverte: “Sarà il preludio ad una fase prettamente invernale attesa tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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