Davis e Kamara travolti da insulti razzisti dopo Genoa-Udinese | pubblicano tutti i commenti

I due giocatori dell'Udinese sono stati presi di mira in campo e sui social da alcuni tifosi del Genoa che li hanno insultati con epiteti razzisti: la denuncia dei friulani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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