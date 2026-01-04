Tutti insieme per Michele è un’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione “Uniti per Sarzana”. La giornata prevede una vendita di beneficenza con oggetti donati dalla comunità, che si svolgerà oggi in piazza Luni, dalle 11 alle 19. L’obiettivo è raccogliere fondi per aiutare Michele, dimostrando l’attenzione e la vicinanza della città in un gesto di solidarietà condiviso.

Una gara di solidarietà per aiutare Michele. L’appello lanciato dall’associazione “Uniti per Sarzana“ ha trovato la pronta risposta della città che per giorni ha consegnato agli organizzatori della vendita di befeficenza oggetti di ogni tipo che verranno venduti oggi nel banchetto di piazza Luni dalle 11 alle 19. La lotteria resa possibile da tante persone servirà per aiutare Michele Sassarini, il ventiduenne residente nel quartiere della Bradia che necessita di cure molto costose all’estero. Nei giorni scorsi il papà Andrea e la mamma Emanuela hanno raccontato la loro storia e la speranza di regalare al figlio una speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti insieme per Michele. Giornata di solidarietà per restituire il sorriso

