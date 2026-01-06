Tradizioni | Pisa rinnova la Festa del Sacro Voto per ringraziare San Ranieri
Sabato 10 gennaio alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa, si terrà la tradizionale Festa del Sacro Voto. L’evento rievoca l’antico voto dei pisani a San Ranieri, fatto in ringraziamento per la protezione durante l’alluvione del fiume Arno del 1777. Un momento di memoria e di rispetto per le tradizioni che ancora oggi fanno parte della storia della città.
Sabato 10 gennaio alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria della Spina si ripeterà l’appuntamento per lo scioglimento dell’antico voto fatto a San Ranieri dai pisani in occasione della ‘terribile’ alluvione del fiume Arno del 2 gennaio 1777. Per ringraziare il patrono, a cui era stata rivolta una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Proloco Pisa città e Feisct Federazione Visita al museo delle tradizioni storiche pisane Martedì 13 Gennaio ritrovo ore 9.45 presso Palazzo Gambacorti , Pisa Visita gratuita Prenotazione obbligatoria Per prenotazioni [email protected] 3520842810 - facebook.com facebook
