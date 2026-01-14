Aima e Mumec insieme nel segno dell' inclusività | al via Storie da Museo per persone con Alzheimer
Aima Arezzo OdV e Mumec collaborano per il progetto “Storie da Museo”, un’iniziativa dedicata alle persone con Alzheimer. L’obiettivo è trasformare il museo in un ambiente di relazione, memoria e inclusione, offrendo un’occasione di partecipazione e stimolo per i visitatori. Il progetto, patrocinato dal Comune, si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere l’accessibilità e il rispetto delle diversità all’interno del patrimonio culturale.
Un museo che diventa spazio di relazione, memoria e inclusione. È questo lo spirito del progetto “Storie da Museo”, promosso da Aima Arezzo OdV in collaborazione con il Mumec (Museo dei mezzi di comunicazione) e parte di un programma più ampio e articolato che ha ottenuto il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
