Aima e Mumec insieme nel segno dell' inclusività | al via Storie da Museo per persone con Alzheimer

Aima Arezzo OdV e Mumec collaborano per il progetto “Storie da Museo”, un’iniziativa dedicata alle persone con Alzheimer. L’obiettivo è trasformare il museo in un ambiente di relazione, memoria e inclusione, offrendo un’occasione di partecipazione e stimolo per i visitatori. Il progetto, patrocinato dal Comune, si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere l’accessibilità e il rispetto delle diversità all’interno del patrimonio culturale.

