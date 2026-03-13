La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di Sicilia

La Nazionale Italiana Attori scende in campo a Taormina venerdì 27 marzo per una partita benefica a favore dell’Associazione Autismo onlus di Nizza di Sicilia. L’evento mira a sostenere le iniziative di inserimento socio-lavorativo rivolte a giovani e adulti con autismo, coinvolgendo attori e pubblico in un appuntamento che combina sport e solidarietà. La partita attira l’attenzione sulla causa e sulla raccolta di fondi dedicata.

I volti più noti di cinema, tv e teatro saranno impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry. La partita è in programma il 27 marzo La Nazionale Italiana Attori sarà in campo a Taormina, venerdì 27 marzo, per partecipare a una partita speciale per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di Sicilia e, così, sostenere le tante attività di inserimento socio lavorativo per ragazze e ragazzi affetti da autismo, che si svolgono nel Centro del comune ionico. Il fischio d’inizio è previsto alle 10.30 allo stadio “Valerio Bacigalupo”. I volti più noti di cinema, tv e teatro saranno, inoltre, impegnati in un tour per... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

È ufficiale! Il 27 marzo la Nazionale Italiana Attori giocherà allo Stadio Bacigalupo di Taormina per sostenere le nostre attività di inserimento socio-lavorativo Grazie a tutti coloro che ci sostengono e tutti quelli che verranno a sostenerci alla partita e in tutte le - facebook.com facebook