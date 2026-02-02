Contributi per la realizzazione di iniziative pubbliche | domande aperte fino al 3 marzo

Da oggi fino al 3 marzo, i cittadini di molte città italiane possono presentare domanda per ottenere contributi comunali destinati a iniziative di interesse pubblico. Le domande si possono inviare in questo mese, dando così la possibilità a associazioni, gruppi e singoli di finanziare progetti e attività che coinvolgono la comunità. La scadenza è vicina, quindi chi ha in mente un’idea può ancora fare domanda.

A partire da oggi, lunedì 2 febbraio e fino a martedì 3 marzo è possibile presentare domanda per l'ottenimento di contributi comunali per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico. Possono usufruire dei contributi enti pubblici e privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale "onlus", federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, comitati, con o senza personalità giuridica e persone fisiche.

