Concerto Bruno Mars a San Siro inizia oggi la vendita dei biglietti | i prezzi e dove acquistarli
Oggi prende il via la vendita dei biglietti per il concerto di Bruno Mars a San Siro, previsto per il 14 luglio 2026. Dopo quasi una decade, il cantante torna in Italia con il suo The Romantic Tour. In questa guida, troverai tutte le informazioni sui prezzi e i canali di vendita per assicurarti un posto all’evento.
Martedì 14 luglio 2026, Bruno Mars ritorna in concerto in Italia a 9 anni di distanza, con il suo The Romantic Tour: qui i prezzi dei biglietti e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
