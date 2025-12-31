Infortunio Lukaku brutte notizie per il Napoli | i tempi di recupero si allungano Ecco quando rientrerà a disposizione il belga

L'infortunio di Lukaku rappresenta una battuta d'arresto per il Napoli, con tempi di recupero stimati tra due e tre settimane. Questa prolungata assenza potrebbe influire sulle strategie della squadra nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul ritorno in campo del giocatore belga. Resta da vedere come l'organizzazione della squadra si adatterà a questa temporanea mancanza.

Infortunio Lukaku, il giocatore del Napoli dovrà stare ai box per almeno due o tre settimane. Il rientro, dunque, si allontana per il belga

