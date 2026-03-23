Infortunio Bastoni segnali positivi per il rientro in Nazionale | come sta il centrale nerazzurro
Inter News 24 Infortunio Bastoni, arrivano notizie rassicuranti dal ritiro dell’Italia per il difensore che punta alla convocazione per la sfida contro l’Irlanda del Nord. In un momento di piena emergenza per la selezione azzurra, una luce si accende nel reparto arretrato. Mentre il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso deve fare i conti con una lunga lista di calciatori acciaccati e indisponibili, arrivano finalmente riscontri importanti sul fronte Alessandro Bastoni. Il centrale della Beneamata, pilastro della retroguardia di Cristian Chivu a Milano, sembra aver messo nel mirino il rientro immediato dopo lo stop forzato delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com
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