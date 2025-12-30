Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace focaccia dolce con radici nella storia di Montopoli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riscoprendo il Dolce della Pace, una focaccia dolce con radici antiche a Montopoli, si rivive una tradizione che unisce storia e leggenda. Questa ricetta, tramandata nel tempo, richiama un’epoca in cui tra castelli e trattati di pace si intrecciavano i destini del territorio. Un dolce semplice ma ricco di significato, simbolo di un passato che ancora oggi si può riscoprire e apprezzare.

Esiste una storia a Montopoli che intreccia tradizione, leggenda e una ricetta antica. Da una parte c'è un dolce semplice ma unico, dall'altra una vicenda che affonda nel tardo Medioevo, tra castelli, guerrieri e trattati di pace. Al centro ci sono gli ex titolari del ristorante e albergo i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

riscoperta la tradizione del dolce della pace focaccia dolce con radici nella storia di montopoli

© Pisatoday.it - Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di Montopoli

Leggi anche: "Formigine Dolce Europa", un weekend con bancarelle e il dolce mattone da record

Leggi anche: Pitta ‘mpigliata: il dolce arrotolato della tradizione calabrese natalizia.

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

riscoperta tradizione dolce paceA Montopoli riscoperta la tradizione del Dolce della Pace - Esiste una storia a Montopoli che unisce tradizione, leggenda e una ricetta del passato. gonews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.