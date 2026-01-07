Campionato maschile Serie A Elite di rugby | Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby
Il Campionato di Serie A Elite di rugby maschile riprende dopo la pausa natalizia con la sfida tra Petrarca Rugby e Mogliano Veneto Rugby. L'incontro si terrà allo Stadio Memo Geremia, segnando la quarta partita casalinga della stagione 2025/2026. Un appuntamento importante per tifosi e appassionati, che potranno seguire da vicino l’evoluzione delle squadre in questa fase del campionato.
Dopo la lunga pausa natalizia ricomincia il Campionato di Rugby Serie A Elite: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026, con la quarta partita casalinga. Il Petrarca Rugby incontra di nuovo il Mogliano Veneto Rugby sabato 10. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Coppa Italia maschile Serie a di rugby: Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby
Leggi anche: Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Biella Rugby Club
Serie A Elite: Biella e le prospettive di salvezza, parla coach Alberto Benettin; Tegola sull'Italia del rugby: la stella Capuozzo si frattura un dito. Sei Nazioni a rischio?; L’Alps Ice Academy conquista l’Elite Cup Under 16 di Collalbo; Tino Paoletti, Lyons: “Necessario riacquistare serenità ed entusiasmo”.
Rugby, il campionato per rilanciarsi trova un title sponsor: è Soladria - La firma dell’accordo di partnership con Soladria, azienda di Adria per le soluzioni dell’energia ... ilgazzettino.it
Rugby, Serie A Elite maschile: svelato il calendario 2025/26 - La massima divisione nazionale prenderà il via per le dieci squadre ai nastri di partenza il prossimo 11 ottobre; 18 turni di regular season, l'ultimo il 25 aprile, qualificheranno quattro formazioni ... sportmediaset.mediaset.it
Sport in tv oggi (venerdi 2 Gennaio 2026): riparte il tennis, c’è anche la serie A con il Milan - Riparte il campionato nella prima giornata dell'anno dove si gioca. sportface.it
CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA' 04 gennaio 2026 @spa21o @federazioneitalianapallavolo Ecco i risultati di tutte le coppie Beach Volley Padova impegnate nei tornei casalinghi ospitati domencia allo Spazio 21. GOLD MASCHILE 2° - Garghella & Br - facebook.com facebook
Pallavolo maschile: il punto sul campionato delle squadre venete. Verona vince a Monza e mantiene la terza posizione in classifica. Sconfitta in casa Padova battuta da Modena. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.