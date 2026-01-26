Campionato maschile Serie A Elite di rugby | Petrarca Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 1974

Il campionato maschile di Serie A Elite di rugby prosegue con il derby tra Petrarca Rugby e Rangers Rugby Vicenza 1974. L’appuntamento è allo Stadio Memo Geremia, dove i tifosi seguono con attenzione la prima partita casalinga del girone di ritorno. Un momento importante per entrambe le squadre, che si sfidano in un match cruciale per la classifica e per la stagione in corso.

Torna il più recente dei derby del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il massimo Campionato di Rugby, con la prima partita casalinga del girone di ritorno. Il Petrarca Rugby incontra il Rangers Rugby Vicenza 1974 domenica 1 febbraio 2026 alle ore 14:30, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padova. I biglietti sono in prevendita fino alle ore 12:00 di sabato 31 gennaio 2026 al prezzo di € 11,00 (interi uomini e donne) e € 6,00 (minori tra i 12 e i 17 anni, over 65 e studenti UniPD), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito www.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

