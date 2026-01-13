Scoppia il caso incompatibilità in Consiglio | Roberto Quarta scrive all’Anac
Il consigliere Roberto Quarta ha presentato una mozione urgente all’Anac per segnalare presunte cause di incompatibilità tra alcuni membri del Consiglio comunale di Brindisi. La richiesta, depositata il 13 gennaio 2026, evidenzia il timore di una situazione irregolare e invita le autorità competenti a chiarire la posizione degli interessati, mantenendo un tono di sobria attenzione alle procedure istituzionali.
BRINDISI – Nuove tensioni scuotono Palazzo di città. Il consigliere comunale Roberto Quarta ha depositato il 13 gennaio 2026 una mozione urgente per denunciare il persistente silenzio degli uffici in merito a presunte cause di incompatibilità che riguarderebbero alcuni membri del Consiglio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
