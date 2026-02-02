ANAC approva il PNA 2025 | focus su rotazione degli incarichi e contratti pubblici la guida operativa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato il via libera al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2025. La strategia si concentra su rotazione degli incarichi e sui contratti pubblici, con l’obiettivo di rendere più trasparenti e semplici le procedure. La digitalizzazione sarà al centro delle misure, per ridurre i tempi e limitare le possibilità di corruzione. Le novità puntano a migliorare la gestione delle gare e a rafforzare il controllo sulle nomine.

L’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, che punta su digitalizzazione e trasparenza per semplificare le procedure amministrative. Il documento definisce regole rigide su incarichi e nomine, chiarendo i limiti per condanne e legami familiari. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025. Si tratta del documento che indirizza la strategia di prevenzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2026-2028. Le nuove linee guida puntano con decisione sulla digitalizzazione delle procedure, sulla trasparenza e su regole più precise per chi assume incarichi pubblici.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su ANAC PNA2025

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato una nuova delibera che aggiorna le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione, introducendo importanti novità in tema di vigilanza e accertamento.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunica che il servizio “Analytics” sui contratti pubblici sarà temporaneamente non disponibile il 12 gennaio 2026, a seguito di un intervento di manutenzione programmata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su ANAC PNA2025

P.A., Anac: definitivamente approvato Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 ... ildiariodellavoro.it

PNA 2025-2027 verso l’adozione finale dopo i pareri istituzionali Con una news del 14 gennaio 2026, ANAC fa sapere che a breve sarà adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’11 novembre 2025. Dopo av facebook