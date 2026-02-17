Ceramica Panaria Incidente sul Lavoro | Operaio Ferito al Braccio Indagini sulla Sicurezza in Corso

Un operaio di 32 anni si è ferito al braccio mentre lavorava sotto una pressa alla ceramica Panaria di Fora di Cavola, a causa di un incidente avvenuto nel reparto produzione. La dinamica dell’incidente ha portato i soccorritori a trasportare immediatamente l’uomo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove ora si trova sotto osservazione. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate nel sito.

Braccio Sotto la Pressa a Fora di Cavola: Operaio Ferito, Indagini in Corso sulla Sicurezza. Un operaio di 32 anni è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo un incidente sul lavoro presso la ceramica Panaria a Fora di Cavola, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo ha riportato un trauma a un braccio, schiacciato da una pressa durante le normali operazioni di produzione. L'incidente, avvenuto ieri intorno alle 12:30, ha richiesto un tempestivo intervento del soccorso, con l'impiego dell'elisoccorso. Le sue condizioni non sono considerate gravi come inizialmente temuto, ma l'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.