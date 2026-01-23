Palermo incidente sul lavoro a Brancaccio | muore un operaio di 40 anni

A Palermo, un incidente sul lavoro in via Giafar, nel quartiere Brancaccio, ha causato la morte di Alessio La Targia, 40 anni. L’operaio è caduto da un’impalcatura mentre era impegnato in lavori all’interno di un’area industriale privata. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro per prevenire tragedie di questo tipo.

Non gli ha lasciato scampo la caduta dall’impalcatura sulla quale stava lavorando. Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto nel primo pomeriggio in via Giafar, nel quartiere Brancaccio, vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’area industriale privata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre operava su un ponteggio vicino a un capannone. Il volo nel vuoto e il violento impatto con il suolo si sono rivelati fatali. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei colleghi presenti sul posto. I sanitari del 118 sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

