Licodia Eubea buona partecipazione per i progetti del Bilancio Partecipativo 2025

A Licodia Eubea si è conclusa con successo la votazione del Bilancio Partecipativo 2025, coinvolgendo oltre 300 cittadini residenti e maggiorenni. La partecipazione attiva della comunità ha permesso di esprimere le preferenze sui progetti che contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento del Comune. Un risultato che testimonia l’interesse della cittadinanza per le decisioni condivise sul futuro del territorio.

Si è conclusa con un’ampia partecipazione a Licodia Eubea la votazione del Bilancio Partecipativo 2025, che ha visto oltre 300 cittadini residenti e maggiorenni esprimere la propria preferenza sui progetti destinati a migliorare la vita del Comune.Tra le quattro proposte approvate dal comitato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

