Licodia Eubea buona partecipazione per i progetti del Bilancio Partecipativo 2025

A Licodia Eubea si è conclusa con successo la votazione del Bilancio Partecipativo 2025, coinvolgendo oltre 300 cittadini residenti e maggiorenni. La partecipazione attiva della comunità ha permesso di esprimere le preferenze sui progetti che contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento del Comune. Un risultato che testimonia l’interesse della cittadinanza per le decisioni condivise sul futuro del territorio.

🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Licodia Eubea, buona partecipazione per i progetti del Bilancio Partecipativo 2025

BILANCIO PARTECIPATIVO 2025 PIU' DI 300 AL VOTO A LICODIA Comunicato Si è conclusa con grande successo la votazione per il Bilancio Partecipativo 2025 a Licodia Eubea. Più di 300 cittadini, tutti residenti e maggiorenni, hanno espresso la loro pre - facebook.com facebook

