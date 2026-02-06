Incidente sulla statale per Vercelli | strada chiusa e traffico in tilt

Questa mattina un incidente sulla statale 11 tra Borgo e Vercelli ha causato disagi e traffico in tilt. Una camion ha perso il controllo e si è ribaltata, bloccando completamente la strada. La rotatoria vicino a Borgo è stata chiusa, e le auto sono ferme da ore. Sul posto stanno lavorando i soccorsi, ma la strada resterà chiusa ancora per un po’. Si consiglia di evitare quella zona e di cercare percorsi alternativi.

Rotonda chiusa e traffico completamente bloccato per un incidente sulla statale 11.A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una camion sulla statale Padana superiore, il traffico è stato bloccato sulla strada per Vercelli tra il chilometro 81 e il chilometro 91, in sostanza tra Borgo.

