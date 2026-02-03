Incidente a Milano bambina travolta da un' automobilista mentre attraversa

Questa mattina, in via Marco D’Agrate a Milano, una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Soccorsa dai passanti, è stata portata alla clinica De Marchi per le cure. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Una bambina di 11 anni è stata accompagnata alla clinica De Marchi dopo essere stata travolta da un'automobilista in via Marco D'Agrate, a Milano (zona Corvetto), nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. Secondo quanto emerso, la giovane stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Incidente a Milano, bambina travolta da un'automobilista mentre attraversaTutto è successo poco dopo le 14.30. La bambina, stando a una prima ricostruzione, stava attraversando la strada per raggiungere alcuni amici sull'altro lato. Nel dettaglio, si stava spostando dal ...

