A Roma, intorno a mezzanotte, un giovane di 19 anni ha perso il controllo della moto in viale Giardino di Ottavia e ha urtato un palo. L’incidente ha provocato la morte del ragazzo sul colpo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ancora non sono state rese note. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un tragico incidente ha avuto luogo intorno alla mezzanotte in viale Giardino di Ottavia, a Roma. Un giovane di 19 anni, mentre era alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo per cause che sono attualmente oggetto di indagine. Il giovane ha colpito un palo, e le conseguenze sono state fatali. Intervento delle autorità e soccorsi. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenute le pattuglie del XIV gruppo Monte Mario. I soccorsi sono stati rapidi, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Al momento, sembra che la moto sia l’unico veicolo coinvolto nell’incidente, ma le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: perde controllo della moto e colpisce un palo, morto 19enne

Leggi anche: Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enne

Roma, perde controllo della moto: morto 19enneGrave incidente intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia dove un 19enne italiano alla guida di un motoveicolo, per cause da accertare, ha...

Aggiornamenti e notizie su Roma perde controllo della moto e....

Temi più discussi: Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Tragedia alle porte di Roma: centauro perde la vita nello schianto contro un muro; Breaking news. Roma, auto in fuga dalla polizia provoca un incidente mortale: muore un’intera famiglia; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti.

Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muoreTragedia nella notte a Roma. Le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute, intorno a mezzanotte, in viale Giardino di Ottavia, per i rilievi di un inc ... tg24.sky.it

Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enneIncidente mortale a Roma, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un sinistro stradale avvenuto intorno alla mezzanotte. Il dramma si è consumato nella zona Ottavia. romatoday.it

Il senso di questa partita per la Roma probabilmente risiede nel caustico commento di Gasperini sul gol annullato a Malen. - facebook.com facebook

GALLERY - #Ndicka non basta: la #Roma va ko in casa del #Genoa #ASRoma #GenoaRoma x.com