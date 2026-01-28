Vestas | rinvio di trenta giorni del trasferimento da Taranto Tavolo regionale soddisfazione dell' assessore per l' esito
La multinazionale Vestas ha deciso di posticipare di trenta giorni il trasferimento delle attività da Taranto. La Regione Puglia ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto al tavolo regionale, che permette di rimandare i piani di spostamento e di valutare ulteriori soluzioni. La decisione arriva dopo settimane di confronto tra le parti.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto al tavolo. Ringrazio l’azienda e le organizzazioni sindacali per il senso di responsabilità e la disponibilità dimostrati, elementi indispensabili per il conseguimento di questo risultato. L’intesa consentirà ai lavoratori, che in queste settimane hanno manifestato anche in forme estreme, di tornare a condizioni di maggiore serenità e permette al sindacato di riappropriarsi pienamente del proprio ruolo negoziale, ruolo che l’azienda ha riconosciuto e dichiarato di voler valorizzare”. Così l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, E ugenio Di Sciascio, a margine del tavolo convocato dalla task force Occupazione (Sepac), presieduta da Leo Caroli, con i vertici dell’azienda Vestas Italia e i sindacati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Vestas, Taranto: lavoratori sul tetto del capannone Protesta, presidio da giorni
A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni.
Dodici giorni di sciopero alla Vestas di Taranto: operai sul tetto contro i trasferimenti coatti
A Taranto, dodici giorni di sciopero alla Vestas coinvolgono operai che protestano contro il trasferimento coatto di 32 dipendenti, spostati fino a 200 km dalla sede per ridurre i costi.
