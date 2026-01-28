La multinazionale Vestas ha deciso di posticipare di trenta giorni il trasferimento delle attività da Taranto. La Regione Puglia ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto al tavolo regionale, che permette di rimandare i piani di spostamento e di valutare ulteriori soluzioni. La decisione arriva dopo settimane di confronto tra le parti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto al tavolo. Ringrazio l’azienda e le organizzazioni sindacali per il senso di responsabilità e la disponibilità dimostrati, elementi indispensabili per il conseguimento di questo risultato. L’intesa consentirà ai lavoratori, che in queste settimane hanno manifestato anche in forme estreme, di tornare a condizioni di maggiore serenità e permette al sindacato di riappropriarsi pienamente del proprio ruolo negoziale, ruolo che l’azienda ha riconosciuto e dichiarato di voler valorizzare”. Così l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, E ugenio Di Sciascio, a margine del tavolo convocato dalla task force Occupazione (Sepac), presieduta da Leo Caroli, con i vertici dell’azienda Vestas Italia e i sindacati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Vestas: rinvio di trenta giorni del trasferimento da Taranto Tavolo regionale, soddisfazione dell'assessore per l'esito

Approfondimenti su Vestas Taranto

A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni.

A Taranto, dodici giorni di sciopero alla Vestas coinvolgono operai che protestano contro il trasferimento coatto di 32 dipendenti, spostati fino a 200 km dalla sede per ridurre i costi.

Ultime notizie su Vestas Taranto

Vestas Italia, stop per un mese al trasferimento da Taranto a MelfiDal 3 febbraio, si apriranno tavoli per verificare la disponibilità dei lavoratori al trasferimento in Basilicata e per discutere eventuali incentivi. Per chi rifiutasse l’altra società del gruppo spe ... lagazzettadelmezzogiorno.it

TARANTO - Il sindacato denuncia anni di mancato riallineamento, inquadramenti non coerenti e utilizzo disomogeneo del personale. Chiesto un cambio di rotta immediato e l’apertura di un tavolo di confronto - facebook.com facebook

POSITIVO IL TAVOLO TECNICO PER LA TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE DELL'AREA DI TARANTO Il #SegretarioGenerale #LuigiSpinzi su “L’Adriatico” nell’edizione di oggi 24.01.2026 #CISL #USTCISLTarantoBrindisi #USTCISL #CISLTarantoBrindi x.com